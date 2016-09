Terra Madre Salone del Gusto 2016 в града на По

Предишните издания на изложението бяха затворени в халетата на Lingotto Fiere и олимпийската зала за шортрек Ovale, но тази година хранителните общности и президиумте от света, както и подбраните производители от всички италиански региони окупираха от 22 до 26 септември парка Валентино, току-до най-важната за италианското земеделие река. По знаковата за консумеризма пешеходна улица Via Roma и на площад Сан Карло пък бяха разположени щандовете на италианските Slow Food президиуми. Улицата на сладоледа беше на Via Po, на която можеше да се опитат и кафета от президиумите във Африка и Латинска Америка. Пак там зоната Let It Bee привличаше професионалисти и любители на меда.