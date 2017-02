Започва кулинарната програма на Берлинaле 2017

Във филма André – The Voice of Wine (Андре – гласът на виното) научаваме, че лозите трябва да страдат, за да дадат добро грозде. Това твърдение в преносния си смисъл е вярно и за Андре Челичев, руски енолог, който през 1930-те е важна фигура във възстановяването на лозята в Калифорния след Сухия режим.

Дали да ядем животни или само да се грижим за тях е въпросът, който изследват Джон Папола и Лиса Версачи във филма At the Fork (На вилицата).



Look & See: The Story of Wendell Berry: филмов портрет на писателя, поета, екоактивиста и фермера Уендъл Бери от Лора Дън.