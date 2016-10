Maple Leaf Farms ще произвежда в България продукти от пекинска патица за цяла Европа

Официалният старт на дейността на Maple Leaf Farms Europeбе даден на 6 октомври в резиденцията на посланика на САЩ в България. Н. Пр. посланик Ерик Рубин приветства избора на компанията да се позиционира именно в България, като подчерта традициите на нашата страна в производството и наличието на правилната комбинация от естествени ресурси за отглеждане на висококачествени земеделски продукти, в пълен синхрон с европейските изисквания.

„За европейското си производство използваме изцяло местни ресурси, работим с местни партньори в България и с ферми тук в България, защото за нас е от изключително значение продуктът ни да бъде разпознаваем като европейски, да отговаря напълно на вкусовите изисквания и законовите изисквания в тази част на света, но и да ползва нашия близо 60-годишен опит в производството на тези продукти“ – сподели Ерик Есиг, управител на Maple Leaf Farms Europeи вицепрезидент на Maple Leaf Farms в САЩ, и допълни: „Maple Leaf Farms е семейна компания, която въпреки разрастването си, се стреми да запази основните си ценности: семейството, обществото и хуманното и здравословно производство на продукти, които нашите семейства консумират“.

Пекинската патица е стара китайска порода с ценни месодайни качества, която широко се отглежда в Щатите.

Специален акцент по време на събитието беше изисканото меню приготвено от българското патешко месо, произведено от Maple Leaf Farms Europe. За тази цел бяха поканени двама известни топ готвачи от САЩ. Шеф Дейл Милър е един от едва 68 сертифицирани Мастър Шеф професионалисти в САЩ и има водеща роля в развитието на редица емблематични ресторанти в Ню Йорк, например Jack's Oyster House, The Inn at Erlowest и Sperry's. Шеф Милър е носител на множество отличия и е пожизнен член на елитното шеф-общество Golden Toque – най-високото признание, което професионален готвач в САЩ може да получи.

Шеф Рик Орландо е известен шеф готвач, лектор, автор и телевизионна звезда в САЩ с редица отличия за професионалните си умения. Той управлява дейността на два ресторанта в Ню Йорк, носители на множество награди: New World Home Cooking Co., познат като кулинарна забележителност в HudsonValleyвече 22 години и New World Bistro Bar, редовно награждаван като Най-добър ресторант в региона за своята висококласна и здравословна кухня.

Шеф Орландо подчерта, че в работата си е изключително чувствителен по отношение на продуктите – държи винаги да работи с чисто, хуманно и устойчиво отглеждани висококачествени продукти и точно по тази причина вече над 20 години работи с патешкото месо на MapleLeafFarms.

Двамата шеф-готвачи предложиха на гостите фини, вкусни и майсторски приготвени хапки от патешко като патешки кюфтенца по шведски, патешко карпачо, кростини с черен пипер, пармезан и трюфелово масло, капучино от патешко и горски гъби, с есенция от кайсиево бренди и други забележителни ястия. Менюто включваше дори десерт - пай с мляно патешко месо.