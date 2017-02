Go4Raw с първо място от BIOFACH

Това не е първо подобно високо отличие за българския производител. Миналата година продуктите на Go4Raw грабнаха цели два приза на престижното изложение за органик храни Nord Organic Food Fair, което се провежда в Малмьо. В категорията Best New Organic Special Diet Food (vegetarian, vegan, free-from) бяха отличени суровите крекери на компанията, а барчетата на бранда грабнаха приза Best New Organic Food Product.